‘Storia’ di Osimhen su Instagram dopo le polemiche dichiarazioni del fratello: “Faccio chiarezza: amo il mister ed i miei compagni”

Il periodo è complesso in casa Napoli: e soprattutto per Victor Osimhen. L’infortunio alla spalla, il Covid, le prestazioni stagnanti: nelle scorse ore, prima della gara con il Granada, sono arrivate anche le parole di suo fratello Andrew all’emittente locale Radio Marte: “Mi sembra solo che il Napoli non giochi per il suo attaccante, la squadra non esalta le capacità realizzative di Victor e finché non sarà così lui non potrà segnare i gol che vuole segnare. Sicuramente stare fuori è stato penalizzante ma da quando è rientrato non è stato messo in condizione di esprimersi a meglio. Il Napoli deve giocare più da squadra e più per lui”

Dichiarazioni che hanno trascinato un vespaio di polemiche. Ieri, poi, la gara negativa di Osimhen con il Granada, forse la peggiore da quando indossa la maglia del Napoli.

La storia di Osimhen per rispondere al fratello

Queste le parole scritte da Osimhen su Instagram poco fa in una ‘storia’: “Desidero chiarire che chiedere di un mio parente di calcio non è la stessa cosa che chiedermelo direttamente. Amo il Napoli, il club, il mio allenatore e la mia squadra. Amo soprattutto i miei compagni di squadra e spero di continuare a crescere e a migliorarmi per aiutarli ancora di più. Questa è la mia opinione ufficiale e vi chiedo di rispettarla. Nessuno è il mio portavoce o altro”

🔴 Dopo le dichiarazioni del fratello (“il #Napoli non gioca per lui”), arriva la risposta di #Osimhen su Instagram: il giocatore ribadisce che é in sintonia con squadra, #Gattuso e città pic.twitter.com/U7rgp5vv33 — serieAnews.com (@serieAnews_com) February 19, 2021

Frasi molto chiare, rivolte anche alla stampa: non interpellare più chiunque che possa esser interpretabile come un uomo che riporti il pensiero proprio dell’attaccante.