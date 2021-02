Comunicate le formazioni ufficiali per la sfida odierna dell’Olimpico di Roma fra Lazio e Sampdoria, squadre in campo alle 15.

Giornata particolare, la ventitreesima di Serie A. Molti aspettano il piatto principale, il derby d’alta quota fra Milan e Inter, domani alle 15 (non sarà l’unico derby di giornata, con Sassuolo-Bologna). Per la prima volta nella storia della competizione le dieci partite sono state programmate in dieci fasce orarie diverse, abbiamo già gustato un doppio antipasto del venerdì con le vittorie della Fiorentina ai danni dello Spezia e del Torino sul Cagliari.

Il primo incontro del Sabato avrà luogo all’Olimpico di Roma, e vedrà affrontarsi la Lazio di Simone Inzaghi, ormai una delle big del nostro campionato, nonostante il passo falso con l’Inter, e la Sampdoria rivitalizzata dalla cura Ranieri, reduce da 10 punti in 5 partite. I biancocelesti continuano ad inseguire il treno Champions League 2021/2022, in attesa di giocare gli ottavi di questa edizione, fra tre giorni contro i campioni in carica del Bayern Monaco. I blucerchiati, dal canto loro, si presentano a Roma forti del risultato dell’andata, un 3-0 che può solo dare fiducia. Ecco dunque le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina, Patric, Acerbi, Musacchio, Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero, Augello, Yoshida, Colley, Ferrari, Silva, Ekdal, Ramirez, Candreva, Keita, Quagliarella.

Affascinante la sfida nella sfida fra due bomber italiani, campani, che insieme hanno segnato più di 300 reti in Serie A, vincendo almeno una volta ciascuno il titolo di capocannoniere negli ultimi 3 anni: la partita delle 15 sarà anche Ciro Immobile contro Fabio Quagliarella.