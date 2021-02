Milan, tegola in attacco per Pioli: niente derby

Pessime notizie giungono per Stefano Pioli, allenatore del Milan, poiché Mandzukic si è infortunato, quindi salterà il derby contro l’Inter.

Fuori uno, fuori uno tra i migliori. Stefano Pioli, tecnico del Milan, non ha ricevuto il migliore dei risvegli alla vigilia della sfida di campionato contro l’Inter. Per il derby, infatti, non potrà contare sull’appoggio di uno dei suoi uomini migliori. Si tratta di Mario Manduzukic, recente acquisto nel mercato di gennaio per i rossoneri, il quale si è fermato in mattinata per infortunio. Stando alle informazioni che circolano, l’attaccante ha avvertito un problema muscolare e non ha partecipato all’ultimo allenamento della squadra, restando così a riposo. Non dovrebbe essere altro che un fastidio e pare che la causa sia da ritrovare nella sfida di Europa League contro la Stella Rossa.

Infortunio Mandzukic e Bennacer

In campo internazionale è stata la prima da titolare per Mandzukic con la maglia rossonera, ma tutt’altro che un debutto sognato. Il giocatore, infatti, ha rimediato un infortunio che lo terrà fuori dal derby di Milano e anche il risultato è stato abbastanza tiepido: la sfida è terminata sul pareggio 2-2.

Per la stracittadina mancherà anche Bennacer. Il giocatore rossonero è rientrato pure lui da Belgrado infortunato. Nel suo caso si tratta di uno stop più serio. Ismael, infatti, al 37′ del match di Europa League è stato costretto a lasciare il campo per un problema alla coscia destra. L’entità del dolore è ancora da stabilire, ma si teme un ritorno ai box di qualche settimana.