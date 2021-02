Torino, c’è un nuovo positivo al Covid-19

Il Covid-19 continua ad espandersi a macchia d’olio. Anche il mondo del calcio soffre la questione. Il Torino ha un nuovo contagiato.

Il mondo intero continua a soffrire la dilagante diffusione del Covid-19. Il virus non accenna a placarsi e le disposizioni sanitarie continuano ad essere all’ordine del giorno. Anche il mondo del calcio soffre la questione e, dall’interno delle proprie ‘bolle’, le società proteggono i propri tesserati. Od almeno ci provano. In Serie A, infatti, da inizio stagione, quasi tutte le squadre sono state colpite dal virus che ha creato non pochi disagi.

Coronavirus Torino, nuovo positivo

Il Torino, dopo aver recuperato il nuovo acquisto Sanabria, positivo al Covid-19 nelle scorse settimane ed ancora mai utilizzato, continua a fare i conti con la diffusione del virus. Il club granata, attraverso una nota ufficiale apparsa sui propri canali, ha confermato la positività al tampone molecolare per Covid-19 di un tesserato. Ecco il comunicato: “Nell’ambito dei controlli previsti in seguito alle recenti positività al Covid-19 riscontrate in due giocatori, il Torino FC comunica che un altro calciatore è risultato positivo ai test. Il tesserato – attualmente asintomatico e d’intesa con le Autorità sanitarie precauzionalmente già posto in isolamento ieri – verrà costantemente monitorato dallo staff medico granata”.

