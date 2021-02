Alle 18 scende in campo il terzo match di questa domenica di Serie A, si affrontano Atalanta e Napoli.

Dopo il derby di Milan, tocca accendere le luci del Gewiss Stadium per andare ad ammirare la terza partita di questa domenica di Serie A. Il Napoli vive una situazione di grande instabilità, dove ogni occasione per essere buona per testare la tempra di una squadra che ha mostrato troppi alti e bassi.

La sconfitta in Europa League contro il Granada brucia tanto, e cosi dopo la vittoria contro la Juventus la squadra azzurra si è vista piovere addosso nuovamente le critiche di una piazza che ha nel mirino soprattutto Gennaro Gattuso. L’allenatore, nonostante tutto, ha il grande alibi di un’infermeria ingolfata e che ovviamente non gli concede da settimane di schierare la migliore formazione in campo.

La buona notizia è arrivata con il recupero di Kalidou Koulibaly, che sarà dunque a disposizione per il match di oggi che vedrà la squadra azzurra impegnata a Bergamo. L’impegno contro l’Atalanta è assolutamente difficile da gestire, soprattutto in un momento dove i partenopei non sono ancora in grado di garantire continuità ed identità sotto il punto di vista del gioco.

L’Atalanta, di contro, ha in programma il grande impegno in Champions contro il Real Madrid. Gasperini ha il compito di tenere i suoi calciatori concentrati e sul pezzo, per evitare di avere la testa già all’Europa.

Atalanta-Napoli, probabili formazioni

Koulibaly dovrebbe tornare subito titolare. Guarito dal Covid-19, il centrale senegalese farà rifiatare Maksimovic. In avanti problemi per Lorenzo Insigne che non sarà della partita a causa di un problema alla schiena. In attacco, dunque, Elmas con Politano e Osimhen.

Dall’altra parte Gasperini si affiderà al duo Muriel-Zapata per il suo 3-4-1-2, con il solito Pessina che andrà ad agire sulla trequarti.