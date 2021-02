Pessime notizie in casa Napoli. La rosa, già colpita da una serie di infortuni, ha perso un altro pezzo a pochi minuti dal fischio d’inizio.

In casa Napoli l’infermeria è ingolfata già da diverse settimane, ma la situazione sembra possa peggiorare ancora. Vero è che negli scorsi giorni è emersa la negatività al Covid di Koulibaly e Ghoulam, che dunque sono tornati a disposizione di Gennaro Gattuso, dando un po’ di fiato ad una rosa falcidiata dagli infortuni.

Me in questi minuti sta emergendo un’ulteriore problema, che va a colpire l’attacco degli azzurri. A pochi minuti dalla partita contro l’Atalanta (si gioca alle 18) ha dato forfait anche Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, infatti, è vittima di un problema alla schiena, e proprio per questo non scenderà in campo al Gewiss Stadium.

Una notizie pessima per l’allenatore azzurro che già deve far fronte alle importanti assenze di Mertens e Lozano, oltre ad un Osimhen non al massimo della forma, cosi come Matteo Politano.

Napoli senza Insigne, ecco la soluzione

E cosi si è aggiunto anche Lorenzo Insigne alla sfilza di infortuni che già stanno tenendo sotto scacco Gattuso e la sua squadra. Col capitano fuori, tra l’altro, l’allenatore dovrà inventarsi una soluzione estrema, in considerazione anche delle altre assenze.

Probabile, dunque, che dal primo minuto parta Elmas dall’inizio che andrà, cosi, a posizionarsi sulla sinistra dell’attacco presumibilmente a tre, con Osimhen al centro e Politano che invece agirà dall’altra parte.

Ciro Troise