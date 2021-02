Juventus, Chiellini e Bonucci: punti di domanda sul futuro

Quale sarà il futuro di Bonucci e Chiellini con l’ascesa di De Ligt e Demiral? Il capitano bianconero potrebbe proseguire per un’altra stagione. Bonucci potrebbe essere sacrificato?

Bonucci e Chiellini, passato e presente della difesa della Juventus, potrebbero andare incontro ai primi punti interrogativi in vista del futuro. Il capitano bianconero, come rivelato nelle scorse settimane potrebbe decidere di rinnovare il suo contratto per un’altra stagione. Tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche e dalla voglia di affrontare un’altra stagione ricca di impegni, stress e concentrazione. La sensazione è che Chiellini abbia voglia di mettersi ancora in discussione: un rinnovo per il bene della difesa della Juventus, ma anche per continuare a fare da guida a De Ligt e Demiral, il futuro della difesa bianconera.

Quale futuro per Bonucci? Il centrale bianconero, attualmente fermo ai box per infortunio, potrebbe essere confermato in vista della prossima stagione, ma attenzione al susseguirsi delle opportunità di mercato. Non va esclusa l’ipotesi cessione dinanzi a un’offerta vantaggiosa. Bonucci, come noto, piace particolarmente a Guardiola. Il Manchester City potrebbe valutare un potenziale assalto in vista della prossima estate.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Chiellini e Bonucci cedono il posto a De Ligt e Demiral: passato, presente e futuro

Cosa potrebbe accadere in casa Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato estivo. Come accennato, Chiellini potrebbe rinnovare il suo contratto, mentre Bonucci potrebbe essere sacrificato dinanzi a un’offerta decisamente irrinunciabile. La volontà della Juventus sarà quella di affidare la propria organizzazione difensiva sulle spalle di De Ligt e Demiral, la difesa del futuro bianconero. Attenzione anche alle possibili offerte per il centrale turco ex Sassuolo. Demiral piace sia in Premier League, sia in Liga, ma la Juventus non sembrerebbe essere interessata a privarsi del suo centrale difensivo.

LEGGI ANCHE>>> La Juventus guarda allo Scudetto, e Pirlo non si tira indietro

Futuro da valutare in maniera maniacale. De Ligt e Demiral da una parte, Chiellini e Bonucci dall’altra: la prossima estate sarà quella decisiva per il definito passaggio di consegne? La Juventus aspetta e valuterà il da farsi. Chiellini pensa al rinnovo, per Bonucci, a sorpresa, potrebbero aprirsi le porte dell’addio.