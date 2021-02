Ora il Milan trema, su Donnarumma piomba una big di Premier

Il futuro di Gigio Donnarumma resta assolutamente avvolto nel mistero. In queste ore sembra si stia palesando l’interessa di un nuovo club.

I tifosi del Milan aspettano di capire come farà la società a risolvere le tante grande interne allo spogliatoio, riguardo i rinnovi di tanti contratti che ad oggi non sono ancora arrivati. Giocatori importanti, sui quali si aspetta di capire quali saranno le mosse del club rossonero. Non solo Zlatan Ibrahimovic, sul quale il Milan è pronto allo sforzo ma che richiederà anche una negoziazione con protagonista lo stesso giocatore svedese e i dirigenti rossoneri.

Come detto, non solo l’attaccante ad essere sulla lista dei rinnovi, almeno quelli da discutere. Oltre ad Hakan Calhanoglu, altre elemento del quale si parlerà nelle prossime settimane, tiene banco anche il prolungamento di contratto di Gigio Donnarumma. Il portiere nativo di Castellammare di Stabia, infatti, ha il contratto in scadenza, ma la permanenza a Milano è tutt’altro che scontata. Sembra, anzi, che il destino dell’estremo difensore possa portarlo non solo lontano dal capoluogo lombardo, ma anche dall’Italia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Donnarumma verso la Premier?

E cosi nelle ultime ore sembra si stia palesando un interessa molto importante per Donnarumma, finito nel mirino di una delle big di Premier League. Il Manchester United, – secondo quanto riportato da TodoFichajes.com – infatti, avrebbe messo seriamente nel mirino il portiere italiano, arrivando addirittura ad avere già in mano un accordo con lo stesso agente del giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, bloccato il rinnovo di Dybala: spunta la decisione

Mino Raiola, insomma, starebbe tessendo le reti di un addio clamoroso di Donnarumma già per questa estate. Un’eventualità che, ovviamente, non è da scartare ma avrebbe delle dinamiche sicuramente particolari, visto che ancora non risulta in Italia alcun accordo tra il giocatore ed altri club.

I tifosi del Milan, ovviamente, sono in grande apprensione. Nell’ambiente rossonero nessuno vorrebbe veder partire Donnarumma, e tanti tifosi sui social da settimane stanno invitando il club a fare gli sforzi necessari per trattenerlo a Milano. Nelle prossime settimane, insomma, arriveranno novità importanti anche per il suo futuro.