Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo non è ancora deciso. Il portoghese potrebbe lasciare la Serie A.

Cristiano Ronaldo lontano dal progetto Juventus? Forse. Il talento portoghese è al centro di numerose voci di calciomercato. Andrea Agnelli, presidente della Juve, si affaccia già sulla prossima sessione estiva di mercato. La dirigenza bianconera, complici le difficoltà economiche legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, è alla ricerca di veri e propri affari di mercato. Non solo acquisti, però; anche in casa Juve sono previste cessioni. In quest’ottica, potrebbe rientrare proprio CR7. Con un contratto in scadenza nel 2022, non si è ancora concretizzato il tanto chiacchierato rinnovo contrattuale con la Juventus fino al 2024. Per questo motivo, continuano a rincorrersi numerose voci su un suo probabile addio al club di Serie A.

Calciomercato Juventus, che fine fa Ronaldo?

Non solo Europa ed Italia. Anche la Major League Soccer pare essere interessata al cartellino di Cristiano Ronaldo. Le squadre più interessate al portoghese, però, sono Manchester United e Paris Saint-Germain. Il suo futuro, insomma, non è ancora deciso. Non è della stessa opinione Fabio Santini, giornalista di ‘Libero’. Durante un suo intervento a ‘7 Gold’, il collega ha frugato ogni dubbio e raccontato gli scenari futuri legati a CR7.

Ecco quanto dichiarato in diretta TV: “Cristiano Ronaldo ha già contattato Jorge Mendes. Il motivo? Vuole lasciare la Juventus per iniziare una nuova avventura calcistica. Il campione portoghese ha intenzione di trasferirsi in Ligue 1, al Paris-Saint Germain. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi”.