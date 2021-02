Scatto preoccupante pubblicato da Icardi sui social. L’argentino sul letto con mascherina per l’ossigeno, ma Neymar chiarisce tutto.

L’emergenza Covid continua a tenere banco in tutta Europa, e le vittime del virus continuano a crescere giorno dopo giorno. L’arrivo dei vaccini rappresenta una speranza alla quale tutto il pianeta si sta aggrappando, ma è chiaro che servirà ancora tempo prima di potersi dire definitivamente usciti dall’emergenza. Intanto gli ospedali, specie in Italia ma non solo, stanno cominciando lentamente a riempirsi. Il motivo è da ricercare probabilmente nelle varianti che si stanno velocemente spargendo anche negli altri paesi europei.

Tra questi anche la Francia, va detto, sta registrando un aumento molto considerevole di casi Covid, e – come detto appena sopra – nessuno può dirsi tranquillo. E cosi uno degli ultimi scatti pubblicati da Mauro Icardi ha creato grande preoccupazione tra i tifosi dell’argentino, vista l’entità della foto: l’attaccante disteso su un letto (pare d’ospedale) con mascherina per l’ossigeno.

In molti hanno ipotizzato, preoccupati, un possibile nuovo contagio da Coronavirus, eventualità non impossibile visti casi di recidiva che si sono registrati in giro per il mondo. La questione, però, sembra essere ben diversa, e tutto è stato chiarito sul profilo di uno dei compagni di squadre dell’ex Inter, Neymar.

Icardi e ossigeno: scatto preoccupante, Neymar chiarisce

I tifosi si sono detti preoccupati, anche perchè allo scatto pubblicato da Icardi non è stata allegata alcuna frase o commento. Andando sul profilo Instagram di Neymar, però, il tutto assume una quadra ben diversa e tranquillizzante.

I giocatori, infatti, si stanno sottoponendo ad una terapia per recuperare le energie. Non solo mascherina ad ossigeno, ma anche determinate attività legate ai muscoli e all’alimentazione, il tutto per tornare ad uno stato di forma ottimale.

Insomma, uno scatto “inquietante” quello pubblicato da Icardi, ma che non sembra sia legato ad un aggravarsi delle sue condizioni di salute. Una buona notizia per tutti i fans dell’attaccante. Chiarificatrici, insomma, le stories di Neymar che ha evitato ogni equivoco, utilizzando delle emoticons simpatiche che hanno fin da subito tranquillizzato tutti.