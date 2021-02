La Juventus segue con attenzione l’evolversi del futuro di Erling Haaland. I bianconeri, però, non sono gli unici…

La Juventus di Andrea Agnelli sogna in grande. Il club bianconero è da diverso tempo sulle tracce di un attaccante da inserire nelle rotazioni, ma le cose potrebbero presto cambiare. La lista dei desideri di Fabio Paratici è piuttosto lunga e folta di talenti, ma la dirigenza potrebbe sorprendere i tifosi con un super colpo di mercato.

Calciomercato Juventus, concorrenza per Haaland

La Juventus sogna il cartellino di Erling Haaland. L’attaccante del Borussia Dortmund ha stregato tutta Europa con le sue straripanti giocate ed i suoi meravigliosi gol. Il norvegese è finito, per questo, nel mirino dei top club europei. Tra questi c’è anche la Juventus. Per i bianconeri, però, l’affare non è affatto semplice. Anzi. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco ‘Bild’, il Chelsea sarebbe pronto a tutto per aggiudicarsi il cartellino del calciatore. Disposto così a tanto che il patron Abramovich avrebbe già dato il via libera ai propri dirigenti per trattare l’acquisto del cartellino del calciatore norvegese.

Insomma, per la Juventus l’affare si complica notevolmente. I bianconeri, per il momento, restano a guardare.