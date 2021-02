Ultime mercato Juventus, nuove indiscrezioni dalla Spagna. Paulo Dybala al centro di uno scambio con il PSG.

La Juventus è impegnata, in questo momento, contro l’Hellas Verona nell’anticipo serale di Serie A 2020/2021. I bianconeri sono alla caccia della vittoria per provare ad approfittare del passo falso della Lazio ed allungare in classifica, in piena zona Champions League. Nonostante le numerose assenze dovute ad una infermeria piuttosto affollata, la squadra di Andrea Pirlo resta concentrata sugli obiettivi. E mentre il tecnico prova ad archiviare la pratica Juric, la dirigenza resta concentrata anche sul calciomercato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juve, scambio Dybala-Icardi con il PSG

Il futuro di Paulo Dybala è tutto da scrivere. La trattativa per il suo rinnovo contrattuale con i bianconeri è ancora bloccato ed il suo agente non ha ancora ricevuto dei segnali dalla società.

LEGGI ANCHE >>> “Domani parla Orsato”: arbitri, la clamorosa svolta è già arrivata

Dalla Spagna emergono, però, dettagli che potrebbero portare ad un suo addio al club piemontese. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, il Paris Saint-Germain sarebbe sulle tracce del calciatore e starebbe seguendo con particolare attenzione la situazione. Il portale spagnolo riferisce che, in caso di mancato accordo tra la Joya e la Juve, il PSG sarebbe pronto a fare sul serio. Sul tavolo della trattativa, i francesi sarebbero pronti ad inserire anche il cartellino di Mauro Icardi, già seguito dalla Juventus ai tempi dell’Inter. Il centravanti argentino è valutato circa 60 milioni di euro, più o meno quanto l’ex Palermo. Si tratterebbe, dunque, di uno scambio alla pari, o quasi.