Hellas Verona-Juventus finisce 1-1. Un punto per parte per Juric e Pirlo: in rete Cristiano Ronaldo e Barak nella ripresa.

Mezzo passo falso della Juventus di Andrea Pirlo che non riesce ad espugnare lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. L’anticipo serale della ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021 finisce 1-1.

Hellas Verona-Juventus, la sintesi

Match piuttosto equilibrato per tutta la durata. Dalla gara del Bentegodi non esce vincitore. Juric e Pirlo si spartiscono un punto per parte che non rende felice nessuno. I bianconeri non approfittano del passo falso della Lazio di Simone Inzaghi e non allungano in classifica generale. La rete di Cristiano Ronaldo, giunta su assist di Federico Chiesa al minuto 49, illude i compagni di squadra che si fanno rimontare nel finale di gara, al minuto 77, da Antonin Barak, che sovrasta Alex Sandro e la mette in rete di testa. Al minuto 84, i padroni di casa sfiorano la rete della vittoria: la conclusione di Lazovic si schianta sulla traversa.

Niente da fare per entrambi i tecnici, a caccia dei tre punti: la squadra veneta, in attesa degli altri risultati di giornata, salgono a quota 35 punti in classifica generale; la Juventus, invece, sale a 49, distante tre lunghezze dal Milan di Stefano Pioli e a +2 sulla Roma di Paulo Fonseca.

Classifica Serie A

Inter 53 punti; Milan 49; Juventus 46; Roma 44; Atalanta e Lazio** 43; Napoli* 40; Sassuolo*, Verona** 35; Sampdoria 30; Bologna** 28; Genoa 26; Udinese, Fiorentina, Benevento e Spezia** 25; Torino* 20; Cagliari e Parma** 15; Crotone 12

* una partita in meno

** una partita in più