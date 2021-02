La Juventus ha messo gli occhi sull’attaccante olandese Depay, c’è anche il Barcellona ma occhio ad una terza incomoda.

La sessione estiva di calciomercato è ancora lontana, ma sono già tanti i nomi che ballano ed aleggiano attorno ai top club del calcio europeo. In attesa dell’estate, insomma, si stanno già palesando diverse dinamiche che potrebbero trovare poi concretezza nei prossimi mesi. Coinvolte, ovviamente, anche le squadre italiane per le quali si prepara una sessione di mercato molto calda. La Juventus, ad esempio, è già consapevole di dover intavolare diverse trattative, il tutto per migliorare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo.

Dalla difesa all’attacco, sono tanti i nomi che si fanno e che sono stati accostati alla Vecchia Signora. Tra questi c’è anche Memphis Depay che in casa Lione si sta mettendo in mostra con numeri molto importanti. Ben 15 gol e 7 assist per l’attaccante olandese, che sta attirando l’attenzione di diverse squadre pronte a mettere le mani su di lui.

L’aspetto che tiene banco parlando di Depay è quello contrattuale. L’attaccante, infatti, è in scadenza giugno 2021, e rappresenta per questo un appetibile colpo a parametro zero. Cosi la Juventus è pronta ad inserirsi per portare a Torino Depay, ma la concorrenza è spietata.

Juventus su Depay, non c’è solo il Barcellona

Oltre al club di Andrea Agnelli, è noto da tempo che anche il Barcellona sarebbe pronto a farsi avanti per Depay, un acquisto che sembra sia caldeggiato anche da alcuni dei candidati alla dirigenza blaugrana. Ma nelle ultime ore è spuntato un altro insidioso club che potrebbe sbagliare la concorrenza.

Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, anche il Paris Saint Germain si sarebbe inserito nella corsa a Depay, con Leonardo pronto a muovere tutte le pedine utili per provare a portare l’attaccante a Parigi.

Juventus avvisata, con i bianconeri che dovranno studiare la strategia giusta per anticipare le concorrenti. L’interesse della Vecchia Signora sarebbe assolutamente concreto, ma la corsa si arricchisce di altri pretendenti con il passare delle settimane. Ma tra Barcellona e Juventus (si parla anche di Borussia Dortmund) sembra possa spuntarla il facoltoso Paris Saint Germain.