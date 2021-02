Lazio in apprensione per le condizione di Manuel Lazzari, uscito nell’intervallo a causa di un infortunio dopo uno scontro di gioco con Mbaye.

Brutte notizie per la Lazio di Simone Inzaghi, impegnata ancora nella sfida contro il Bologna che vede i biancocelesti sotto di due gol. Le cattive notizie arrivano dal campo non solo per quanto riguarda il risultato, ovviamente negativo, ma anche per le condizioni di uno dei pilastri di Inzaghi.

Manuel Lazzari, infatti, si è infortunato a ridosso dell’intervallo, vittima di uno scontro di gioco con Mbaye. Il tutto accaduto, come detto, esattamente a ridosso dell’intervallo. Un problema alla gamba che ha impedito a Lazzari di rientrare nella ripresa, lasciando cosi Inzaghi orfano di uno dei suoi titolari.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Infortunio Lazzari, Lazio in apprensione

Il problema per l’esterno ex Spal, tra l’altro, non sembra nemmeno di poco conto. Un problema alla caviglia vittima di un contrasto di gioco, come detto, con Mabaye dopo il quale – però – il giocatore ha continuano la sua partita provando a lasciarsi alle spalle il possibile infortunio.

Nell’intervallo, però, il dolore si è fatto sentire in maniera considerevole, al punto da portare i sanitari della Lazio ad utilizzare anche del ghiaccio. Cambio, dunque, con Lulic entrato al posto dell’ex Spal. Situazione, dunque, da monitorare con estrema attenzione in vista delle prossime settimane.

LEGGI ANCHE >>> Raiola studia l’addio di Donnarumma al Milan, l’ha proposto a due club

La Lazio, infatti, è attesa da una serie di partite molto complesse, e non avere Lazzari a disposizione potrebbe risultare un problema molto serio per l’allenatore biancoceleste. Nella giornata di domani Lazzari dovrebbe sottoporsi ad eventuali esami.