La cessione dell’Inter è dietro l’angolo? A Conte non importano i rumors societari, ma la svolta negli uffici nerazzurri sembra essere vicina.

Il futuro societario dell’Inter continua a tenere banco. A Milano, in borsa ed in tutta Europa, c’è attesa per conoscere il prossimo proprietario del club nerazzurro. La squadra di Antonio Conte sembra essere l’unica non interessata alle voci che si susseguono, oramai, da diverse settimane. Ad ammetterlo è stato proprio il tecnico nerazzurro nell’immediato post gara di Inter-Genoa.

Cessione Inter, Bc Partners in arrivo

Il gruppo Suning sta attuando un ridimensionamento che potrebbe portare anche alla cessione dell’Inter. Per questo motivo, da diverse settimane, continuano a susseguirsi rumors sul prossimo proprietario del club nerazzurro. Il giornalista Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, ha postato un tweet che ha suscitato interesse nei tifosi e negli addetti ai lavori. Sul proprio profilo Twitter, il collega scrive: “Mi danno per molto avanzate (malgrado smentite) le trattative per la cessione dell’Inter a Bc Partners. Credo sia un’ottima notizia”.

Mi danno per molto avanzate (malgrado smentite) le trattative per la cessione dell’Inter a Bc Partners. Credo sia un’ottima notizia. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) February 28, 2021

Non giungono, per il momento, conferme sull’effettivo passaggio di mano. Ciò che è chiaro è che la trattativa è in piedi ed esiste da tempo. Quale sarà il futuro dirigenziale dei nerazzurri? Nulla è ancora scritto.