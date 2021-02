Ibrahimovic è uscito dal campo nel corso della partita contro la Roma a causa di un presunto infortunio. Al suo posto dentro Leao.

Il Milan sta affrontando un momento molto delicato della stagione, ed è necessario il supporto di tutti per provare la rincorsa Scudetto sull’Inter di Antonio Conte. Cosi ogni infortunio o giocatore in difficoltà proprio in questa fase, rappresenta una minaccia anche per il rendimento di tutta la squadra.

Se si parla di Ibrahimovic, poi, il discorso è amplificato per ovvi motivi, considerando l’importanza dello svedese per l’economia della squadra rossonera. Pioli doveva già fare a meno del suo attaccante per la prossima settimana a causa del suo impegno al ‘Festival di Sanremo’, ma adesso pare che non ci sia soltanto l’evento ligure che terrà il giocatore lontano dal campo.

Proprio durante la sfida contro la Roma, infatti, Ibrahimovic ha lasciato il campo anzitempo a causa di quello che sembra proprio un infortunio. Brutte notizie, insomma, per Stefano Pioli. Un Ibra sofferente in campo, che ha lasciato il campo anche probabilmente per non peggiorare la situazione.

Milan, trema Pioli: si fanno male Ibra e Rebic

Insomma, quella dell’infortunio di Ibrahimovic è una notizia che nessun allenatore vorrebbe sentire, e cosi anche Stefano Pioli dovrà adesso capire le condizioni del giocatore. Un problema apparentemente muscolare, visto come lo svedese ha provato a massaggiare l’adduttore sia nel primo tempo ma anche nella ripresa, prima di arrendersi ed abbandonare il campo al minuto 56′.

E’ cosi entrato Leao, che ha preso il posto dello svedese per provare ad infilare la porta difesa da Pau Lopez. Nelle prossime ore, ovviamente verranno valutate le condizioni di Ibrahimovic, che sarebbe comunque rimasto fuori per i suoi impegni col in ‘Festival di Sanremo’. Da capire che ci sarà anche altro che condizionerà le prossime settimane dell’attaccante.

Da segnalare, poi, anche l’infortunio dopo pochi minuti di Ante Rebic che è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo, al pari di Ibra. Al suo posto dentro Krunic.