Il Napoli aspetta di capire quali sono le condizioni di Mertens, protagonista contro il Benevento ed uscito con un impacco di ghiaccio applicato alla caviglia.

La vittoria conquistata oggi dal Napoli contro il Benevento ha dato di sicuro gran fiducia alla squadra di Rino Gattuso. Un successo che ovviamente permette agli azzurri di respirare aria pulita, tenendo a distanza le critiche da parte di un ambiente che sta ancora aspettando continuità da parte degli azzurri.

Nel frattempo, però, il Napoli ha ritrovato tre punti che non sono mai da buttare, soprattutto quando si è in piena corsa per conquistare un posto in Champions League. Si, perchè l’obiettivo degli azzurri è proprio quel quarto posto mancato lo scorso anno ma che rappresenta un elemento fondamentale anche per il sostentamento dello stesso club.

Servirà tenere la rotta, ma soprattutto serviranno tutti gli effettivi per continuare una cavalcata che vedrà, da qui alla fine, il Napoli impegnato soltanto in campionato. Di fatti sono stati tanti, nelle ultime settimane, gli infortuni registrati in casa partenopea. Alcuni tutt’ora attivi, come quelli di Manolas ed Osimhen. Proprio nelle ultime ore c’è grande apprensione per le condizioni di uno dei titolari.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, preoccupazione per le condizioni di Mertens

Dopo aver firmato uno dei gol che ha portato alla vittoria finale, per Dries Mertens è arrivato finalmente il momento di esultare dopo settimane che l’hanno visto latitare ed andare anche in Belgio per curare il problema alla caviglia.

Un problema che l’ha tenuto fuori dal campo per diverse settimane, e che potrebbe ripresentarsi, soprattutto stando alle ultime immagini che hanno visto il belga protagonista. Mertens, infatti, è uscito con un vistoso impacco di ghiaccio applicato proprio alla caviglia.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, Italiano per il futuro? Il tecnico prende posizione

Immagini che ovviamente destano preoccupazione, soprattutto tra i tifosi che sui social si chiedono se questo sia il segnale di un ritorno del vecchio infortunio. Tutto l’ambiente, insomma, attende per capire se sia sorto un nuovo problema per Mertens. Possibile, va detto, che per il belga si sia trattato soltanto di una mossa a scopo precauzionale, proprio in virtù delle tante settimane che l’hanno visto lontano dal campo.