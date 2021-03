Notizie poco incoraggianti per Andrea Pirlo in vista delle prossime sfide di campionato contro Spezia e Lazio. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Dybala, Arthur, Cuadrado, Bonucci e Chiellini

Allarme infortuni in casa Juventus in vista dei prossimi impegni di campionato contro Spezia e Lazio. Martedì sera andrà in scena il turno infrasettimanale contro lo Spezia, ma Pirlo dovrà fare a meno di Dybala, Arthur, Bonucci e Chiellini. Il tecnico recupererà Danilo, squalificato nell’ultima sfida contro il Verona. Preoccupano leggermente le condizioni di Dybala e Arthur. Il primo, dopo la visita in Spagna, potrebbe recuperare nel giro di 15 giorni: la Joya proverà a stringere i denti in vista del match di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto.

Più complicato capire i tempi di recupero di Arthur, il quale continua ad accusare fastidio all’anca a causa di una calcificazione ossea nella membrana tra tibia e perone. Il centrocampista brasiliano potrebbe tornare a disposizione tra 15 giorni. Bisognerà capire e valutare l’esito delle terapie, non è esclusa la possibilità di intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema.

Infortuni Juventus, emergenza contro lo Spezia: torna Morata, ma partirà dalla panchina

Dybala e Arthur a disposizione tra circa 10-15 giorni, così come Chiellini e Bonucci, fermi ai box per problemi muscolari. I due centrali difensivi punteranno al ritorno in campo in occasione della sfida di Champions League contro il Porto. Procede spedito anche il ritorno di Cuadrado, ma difficilmente l’esterno colombiano recupererà prima di 10-12 giorni. Anche in questo caso, Cuadrado proverà a stringere i denti in vista del match di Champions League contro i portoghesi. Contro lo Spezia, invece, Pirlo potrà contare sul recupero di Morata. L’attaccante spagnolo tornerà a disposizione, ma dovrebbe partire dalla panchina.

Juventus-Spezia, le probabili formazioni del turno infrasettimanale: allarme infortuni per Pirlo

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.