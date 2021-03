La Juventus ha comunicato la positività di un membro del gruppo squadra alla vigilia della gara contro lo Spezia

La Juventus, con un comunicato ufficiale, ha appena annunciato la positività di un membro del gruppo squadra alla vigilia della partita di campionato contro lo Spezia. Massimo riserbo sul nome, anche se la società bianconera ha immediatamente specificato che non si tratta di un calciatore. I bianconeri saranno impegnati domani all’Allianz Stadium per la sfida di campionato valida per la 25esima giornata, ad una settimana dall’importante confronto contro il Porto, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si ripartirà dal due a uno maturato in trasferta. Ma la testa dei bianconeri, ora, è proiettata al doppio confronto di campionato contro Spezia e Lazio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Positività di un componente del gruppo squadra (non calciatore) | https://t.co/QmONP6H0wP pic.twitter.com/dhvo2K00oW — JuventusFC (@juventusfc) March 1, 2021 Juventus, un positivo nel gruppo squadra Questo il comunicato ufficiale diffuso pochi minuti fa dalla società bianconera: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.