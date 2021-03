Serse Cosmi vicino a firmare per il Crotone, al posto dell’esonerato Stroppa. Chiusura possibile già in serata

Serse Cosmi è vicinissimo alla panchina del Crotone, secondo quanto raccolto da SerieANews.com. Il tecnico umbro, che avrebbe superato una folta concorrenza, è in viaggio per chiudere con la squadra calabrese.

Crotone, operazione salvezza

Un’operazione lampo quella del club di Gianni Vrenna, che prima del turno infrasettimanale ha ufficializzato il divorzio da mister Stroppa. L’artefice della promozione al termine dell’ultima Serie B paga il pessimo ruolino di marcia degli squali in campionato.

I pitagorici, che hanno raccolto solamente 12 punti in 24 giornate, si trovano attualmente all’ultimo posto, a -8 dal Torino quartultimo (che ha però una gara in meno). Il club rossoblù cerca in questo modo una svolta per riuscire ad agguantare la salvezza.

Un compito sicuramente impegnativo per Cosmi, uomo d’esperienza reduce dal non fortunato ritorno nella sua Perugia durante la passata stagione in B. In caso di esito positivo della trattativa, il tecnico 62enne tornerebbe ad allenare nella massima serie a più di otto anni di distanza dall’ultima volta, quando siedeva sulla panchina del Siena.