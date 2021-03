Qualche punto interrogativo di troppo per la Juventus in vista della sfida di questa sera contro lo Spezia. Pirlo dovrà fare i conti con diversi infortunati e con un ballottaggio offensivo

Juventus pronta a riscattare il deludente pareggio contro il Verona e caccia ai tre punti in vista della sfida di questa sera contro lo Spezia. Pirlo confermerà il 4-4-2: il tecnico bianconero ritroverà Danilo dal 1′ dopo un turno di squalifica e si affiderà a De Ligt e Demiral come coppia centrale, Alex Sandro agirà a sinistra. Scelte obbligate e pochi margini di pensiero. Panchina per Bernardeschi dopo la prestazione opaca contro il Verona.

Stesso discorso anche in mezzo al campo: Bentancur e Rabiot agiranno al centro, con McKennie e Chiesa sugli esterni. Pochi dubbi e, anche in questo caso, scelte praticamente obbligate. Ramsey dovrebbe partire dalla panchina e trovare spazio nel corso della ripresa. Lungo capitolo infortuni in casa Juve. Non ci saranno Dybala, Arthur, Cuadrado, Bonucci e Chiellini, i quali proveranno a recuperare in vista della sfida di ritorno tra Juventus-Porto. Preoccupano maggiormente le condizioni di Dybala e Arthur, con tempi di recupero ancora da decifrare. Maggiore ottimismo per i recuperi di Cuadrado, Bonucci e Chiellini.

Juventus-Spezia, ballottaggio offensivo: Kulusevski in vantaggio su Morata

Non solo difesa e centrocampi, Pirlo dovrà fare i conti anche con la solita emergenza offensiva a causa dell’indisponibilità di Dybala. Tempi di recupero, come detto, ancora da valutare. Contro lo Spezia, Kulusevski dovrebbe partire ancora dal 1′ con Morata in panchina. L’attaccante spagnolo ha recuperato, ma non è ancora al 100% della condizione fisica dopo un virus intestinale.

Pirlo, come detto, spera di poter recuperare tutti gli infortunati in occasione della sfida di ritorno di Champions League contro il Porto, match valido per l’accesso ai quarti di finale.

Juventus-Spezia, le probabili formazioni 25^ giornata Serie A

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, A. Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, C. Ronaldo. All: Pirlo

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All: Italiano