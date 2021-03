Cresce l’allarme infortunati in casa Milan. Durante la sfida contro l’Udinese, infatti, dopo il primo tempo, Sandro Tonali è costretto a uscire a causa di un problema fisico.

Grattacapo per Stefano Pioli. Al termine del primo tempo di Milan-Udinese, infatti, ha dovuto decidere già dei cambi di formazione. Meite ha preso il posto di Sandro Tonali, poiché il calciatore è rientrato negli spogliatoi infortunato. All’intervallo è stato valutato e pare che si tratti di un problema muscolare, ma ci sarà bisogno di esami strumentali per valutare l’entità dell’accaduto. Tuttavia comincerebbe a essere una maledizione, poiché per il calciatore si tratta del quinto stop in stagione e l’ex Brescia ha già saltato quattro partite per il medesimo problema.

Infortuni Milan, si ferma anche Tonali: la situazione dell’infermeria

Purtroppo quella di Sandro Tonali è soltanto una defezione in più, perché in realtà sono già diversi i calciatori del Milan fermi ai box. Ciò inciderà probabilmente molto sul finale di stagione dei rossoneri.

Lo stop più significativo è sicuramente quello di Zlatan Ibrahimovic, che resterà fermo per problemi muscolari circa tre settimane, mentre tra l’altro è ospite fisso al festival di Sanremo. Un edema muscolare tiene ai box anche Hakan Calhanoglu e Ismael Bennacer risente ancora di quanto accaduto a dicembre, con un muscolo che ancora non ritrova l’elasticità necessaria per accumulare minuti in campo. Infine, c’è Mario Manduzkic, prossimo al rientro in seguito a una piccola lesione ai muscoli della coscia.