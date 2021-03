Pareggio al fotofinish per il Milan. I rossoneri subiscono in casa contro l’Udinese una rete di Rodrigo Becao, ma la pareggia al 95′ su rigore

Primo quarto d’ora davvero intenso per il Milan contro l’Udinese. I rossoneri entrano in campo col piglio giusto e attaccano su tutti i fronti, al punto che ciò che manca è realmente soltanto il gol. Tuttavia, la sfida diventa arcigna poiché i bianconeri cercano di gestirla anche fisicamente e continua a ritmi incalzanti fino al 37′. Una rovesciata di Leao su calcio da fermo, infatti, impensierisce Musso e al minuto successivo Castillejo entra feroce in area. L’estremo difensore dell’Udinese non si fa sorprendere. Finisce così il primo tempo.

Milan-Udinese 1-1, Kessie pareggia al fotofinish

Secondo tempo ancora a ritmi elevati. Meite ci prova al 52′ con un profondo scarico, dopo che Romagnoli era intervenuto provvidenzialmente su un passaggio sbagliato, che stava favorendo Pereyra. De Paul è la vera stella che brilla nella seconda frazione di gioco, il quale è vicino ad approfittare di uno stop errato di Theo Hernandez, ma la rete dell’Udinese arriva soltanto al 68′: angolo dell’argentino e Becao di testa confonde Donnarumma. É rete.

La sfida sembra una sconfitta scritta, ma il Milan si risveglia proprio sul finale, fin quando ottiene un calcio di rigore al 95′: Larsen tocca con mano su lancio di Rebic e l’arbitro interviene subito. Kessie dal dischetto non sbaglia è salva la sfida: 1-1.