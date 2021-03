I risultati della 25a giornata di Serie A, turno infrasettimanale: passeggiata dell’Atalanta, pareggio nel derby Genoa-Sampdoria

Atalanta forza cinque: la squadra di Gasperini travolge il Crotone 5-1, il punteggio più netto della 25a giornata di Serie A. Nel turno infrasettimanale si mettono in evidenza i bergamaschi che riagguantano la Juventus al terzo posto in classifica, a 49 punti. Dura un tempo la resistenza della squadra di Cosmi che risponde con Simy alla rete di Gosens. Nella ripresa però solo la Dea in campo: Palomino, Muriel, Ilicic e Miranchuk siglano la cinquina nerazzurra e inguaiano ulteriormente il Crotone. In zona Champions, tre punti fondamentali della Roma sul campo della Fiorentina: prima fa tutto Spinazzola che prima porta in vantaggio i suoi e poi batte il suo portiere. Nel finale ci pensa Diawara a far volare i giallorossi.

Finisce in pareggio una delle più sentite di giornata, il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. Alla fine è 1-1 con tutti i gol nella ripresa: apre le marcature Zappacosta, replica Tonelli. Successi fondamentali anche quelli di Cagliari e Verona rispettivamente contro Bologna e Benevento. I sardi si impongono grazie alla rete di Rugani nel primo tempo. A Benevento, invece, la squadra di Juric dà spettacolo: Faraoni, Lasagna e l’autorete di Foulon regalano tre punti che sanno d’Europa. Domani si chiude il programma della 25a giornata con Parma-Inter, in attesa di capire quel che sarà di Lazio-Torino, gara non disputata ieri pomeriggio.

Serie A, 25a giornata: risultati, marcatori e classifica

Atalanta-Crotone 5-1: 12′ Gosens (A), 23′ Simy (C), 48′ Palomino (A), 50′ Muriel (A), 58′ Ilicic (A), 85′ Miranchuk (A)

Benevento-Verona 0-3: 25′ Faraoni (V), 34′ Foulon aut. (V), 50′ Lasagna (V)

Cagliari-Bologna 1-0: 19′ Rugani (C)

Fiorentina-Roma 1-2: 49′ Spinazzola (R), 60′ Spinazzola aut. (F)

Genoa-Sampdoria 1-1: 52′ Zappacosta (G), 77′ Tonelli (S)

Milan-Udinese 1-1: 68′ Becao (U), 96′ Kessie rig. (M)

Classifica Serie A: Inter 56 punti; Milan 53; Juventus e Atalanta 49; Roma 47; Napoli 44; Lazio 43; Verona 38; Sassuolo 36; Sampdoria 31; Udinese 29; Bologna 28; Genoa 27; Fiorentina, Benevento e Spezia 25; Cagliari 21; Torino 20; Parma 15; Crotone 12.