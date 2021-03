Il futuro di Ghoulam può cambiare: secondo Pedullà, il terzino del Napoli potrebbe convincere i partenopei a rinnovargli la fiducia

Faouzi Ghoulam è tornato su buoni livelli e per questo motivo il Napoli potrebbe pensare a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022. Il terzino sinistro ha attraversato un periodo difficile ma adesso i partenopei possono contare su di lui per la lunga volata Champions.

Per Gennaro Gattuso si tratta di una risorsa in più su cui poter contare e dalla quale ricevere tanto per assicurarsi un posto tra le prime quattro. Le eliminazioni dall’Europa League e dalla Coppa Italia consentiranno agli azzurri di concentrarsi esclusivamente sulla serie A.

Della possibilità del rinnovo di Ghoulam sul contratto in scadenza con il Napoli alla fine della prossima stagione ha parlato questa mattina Alfredo Pedullà in un articolo su La Gazzetta dello Sport. Il giornalista messinese si è soffermato sulla posizione del terzino algerino.

Napoli, Pedullà: “Se Ghoulam gioca in questo modo può rinnovare”

Sulla Gazzetta dello Sport, Pedullà spiega con quanta repentinità possano cambiare gli scenari sul calciomercato. La storia di vari calciatori ha imboccato strade differenti nel giro di pochi giorni. Ghoulam di tempo per convincere ancora il Napoli invece ne ha abbastanza.

“Il calciomercato è imprevedibile” ha scritto il giornalista siciliano, che ha aggiunto come il futuro del terzino algerino potrebbe cambiare direzione anche perché per trovare un sostituto in quella posizione bisogna avere “una disponibilità economica importante”, “almeno 15 milioni”. La scorsa estate, ad esempio, i partenopei si erano mossi per Sergio Reguilon, poi terminato al Totthenam, offrendo circa 20 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante. “Il Napoli aveva messo in preventivo la sua cessione per sostituirlo con un altro elemento” ma complice anche il suo rendimento “adesso potrebbe rivedere la sua scelta”.

Ghoulam è sceso in campo titolare nel match dello scorso fine settimana contro il Benevento, rendendosi protagonista pure di un assist, mentre è subentrato nel finale nella gara contro il Sassuolo di mercoledì.