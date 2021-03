Ufficiale un importante rinnovo di contratto per la Roma che blinda fino al 2025 uno dei suoi giovani giocatori più importanti

Rinnovo importante in casa Roma: in attesa di novità sul futuro di Pellegrini, il club giallorosso ha appena blindato Roger Ibanez. Il difensore brasiliano ha firmato il prolungamento di contratto fino al giugno del 2025. L’annuncio è appena arrivato tramite i canali social del club della Capitale.

Ibanez, arrivato dall’Atalanta nel gennaio del 2020, ha disputato 36 partite con la maglia della Roma. Una crescita graduale, la sua, con qualche battuta d’arresto, come nel derby contro la Lazio, ma nel complesso si tratta, per la Roma, di un investimento importante, anche in considerazione dei suoi 22 anni.

Roma, Ibanez rinnova: l’annuncio

Il brasiliano ha espresso tutta la sua gioia per la firma: “Questo rinnovo ha un significato particolare per me. Ho lavorato molto per dimostrare di potermi meritare la maglia giallorossa. So di dover continuare a crescere e ho una certezza: darò tutto me stesso per la Roma nei prossimi anni”. In questa stagione, l’ex Atalanta ha trovato il suo primo gol in giallorosso nella sfida dell’Olimpico contro il Cluj in Europa League.

Oltre al brasiliano, ha commentato l’ultimo rinnovo di contratto anche Tiago Pinto, da pochi mesi nuovo General Manager: “Roger fa parte di un gruppo di calciatori giovani e talentuosi, sui quali il Club vuole puntare per il presente e per il futuro. Da quando è a Roma – ha proseguito Pinto – ha avuto una crescita costante e riteniamo che abbia ancora margini importanti. Siamo inoltre felici di portare avanti una tradizione di calciatori brasiliani che storicamente ha regalato grandi soddisfazioni alla Roma”.