Gattuso potrebbe ripartire subito dalla Serie A: il suo nome, insieme a quelli di Sarri e Marcelino, in ballo per la panchina della Fiorentina

Si cambia, ancora una volta, sperando che sia quella giusta. La Fiorentina il prossimo anno ripartirà da un nuovo allenatore, il quarto dell’era Commisso. Il patron viola non vuole sbagliare ancora ed allora sta cercando il nuovo giusto per far finalmente fare una salto di qualità al suo progetto. Prandelli poteva essere l’uomo giusto ma gli ultimi risultati hanno dimostrato che alla formazione toscana serve altro.

L’ex commissario tecnico, salvo pesanti tracolli, siederà sulla panchina della Fiorentina fino al termine della stagione, poi cederà il passo ad un altro allenatore. Chi? La Gazzetta dello Sport parla di una sfida a tre per la guida tecnico della formazione gigliata. In cima alle preferenze di Commisso c’è da tempo Maurizio Sarri, ma il tecnico di Figline chiede precise garanzie tecniche e progettuali. La trattativa non decolla, ma neanche è ad un punto di non ritorno.

Fiorentina, Gattuso e Marcelino alternative a Sarri

Se l’assalto all’allenatore ex Napoli e Juventus non dovesse andare in porto, ecco che la Fiorentina vaglierebbe altri due nomi. Il primo porta ancora in casa azzurra e si tratta di Rino Gattuso. Il tecnico calabrese fu contattato già al momento dell’esonero di Montella nella scorsa stagione, ma alla fine non se ne fece niente. Per lui l’avventura al Napoli è ormai al capolinea e l’allenatore piace ai dirigenti viola ed è una delle piste più fattibili.

Gli stessi che sondano anche una pista estera. Si tratta di Marcelino, attuale allenatore dell’Athletic Bilbao. Strapparlo ai baschi però sarà tutt’altro che semplice: dal suo arrivo, la squadra è letteralmente rinata fino a conquistare la finale di coppa del Re. C’è però anche il suo nome nella lista dei possibili allenatori futuri della Fiorentina: da Sarri a Gattuso, arrivando proprio allo spagnolo, Commisso cerca il nome giusto per dimostrare di avere grandi ambizioni con la Viola.