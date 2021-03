La Juventus si iscrive alla corsa per Aguero: El Kun è in scadenza di contratto, ma non ci solo i bianconeri

Secondo quanto riportato da AS, c’è anche la Juventus alle squadre iscritte alla corsa al Kun Aguero. La dirigenza bianconera sta pianificando già il lavoro in vista dell’annata 21/22, dopo qualche incertezza nello start del progetto con Andrea Pirlo in panchina. In tal senso, si potrebbe partire da una cessione importante, come quella di Paulo Dybala: con la Joya persistono le difficoltà per trovare un accordo per il prolungamento e l’adeguamento di un contratto in scadenza nel 2022.

Inoltre, c’è un altro fronte aperto, quello con Cristiano Ronaldo: il rapporto tra CR7 e la Juventus scade, come per Dybala, nel 2022 ma lo stipendio del lusitano, come è noto, si aggira attorno all’astronomica cifra di 31 milioni di euro netti annui. Per CR7 si torna a parlare di MLS, con l’Inter Miami di David Beckham pronta ad un super acquisto per nobilitare la lega statunitense. Ovviamente, per un calciatore di 36 anni, anche se si tratta di Ronaldo, Agnelli non può che ascoltare eventuali proposte.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Aguero, la Juventus sfida i colossi europei

Dopo aver alleggerito il monte ingaggi, la Juventus, nonostante un bilancio non certo florido, potrebbe provare ad iscriversi alla corsa al Kun Aguero in scadenza di contratto. L’argentino non ha rinnovato con il Manchester City e potrebbe lasciare il club dopo aver scritto record su record ed esser diventato un cardine anche per i tifosi.

LEGGI ANCHE >>> Due infortunati, il tecnico spaventato prima della gara chiave

Da battere c’è, però, una folta concorrenza: si parte dal Barcellona (l’arrivo del connazionale potrebbe essere una carta da spendere per convincere Messi a restare) si passa dal Paris Saint Germain e c’è chi sussurra si possa parlare anche della stessa Inter, per ora stoppata dalle note dalle vicende societarie. Non è da escludere il rinnovo con il City.

A Manchester, Aguero percepisce quasi 14 milioni di euro netti, la Juventus offrire un biennale a 7 milioni a stagione, con la classica spalmatura in un mercato ben diverso rispetto a quello in cui Aguero ha firmato il rinnovo.