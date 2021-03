La Fiorentina alle prese con gli infortuni: out Igor e Castrovilli. Il club viola ha spiegato le loro condizioni

La partita con la Roma, oltre alla sconfitta, ha lasciato in dote alla Fiorentina anche due infortuni che minano le scelte di Cesare Prandelli. Igor Júlio e Gaetano Castrovilli hanno lasciato anzitempo il campo per gli infortuni che li hanno colpiti. Il difensore è stato sostituito al 42’ del primo tempo da Biraghi: mentre, il talentuoso trequartista, in avvio di ripresa, è uscito per lasciare spazio al russo Sasha Kokorin.

Sono arrivate le precisazioni del club viola per i due giocatori. Per Igor, si specifica che si tratta di una “lesione traumatica di secondo/terzo grado del muscolo pettineo associata ad una lesione di secondo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra”.

Fiorentina, Castrovilli ko oltre ad Igor: le condizioni

Migliore la diagnosi per Castrovilli: il club gigliato ha spiegato che il talento viola ha subito: “una lesione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra”.

La Fiorentina non ha chiarito quali siano i tempi di recupero, ma è certa l’assenza sia di Igor sia di Castrovilli nel match di domenica contro il Parma: uno scontro salvezza fondamentale per Prandelli per restare lontano dalle zone roventi della classifica. Con 25 punti, la Viola non può ancora ritenersi al sicuro.