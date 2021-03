Secondo quanto riportato da Tele Radio Stereo, la Roma ha avuto contatti esplorativi con Massimiliano Allegri

Secondo quanto riportato dall’emittente Tele Radio Stereo, torna di moda il nome di Massimiliano Allegri per la panchina della Roma. Dopo i primi contatti certificati dei giorni scorsi, anche nelle ultime settimane ci sarebbe stato un nuovo contatto esplorativo tra il tecnico livornese ed i vertici del club giallorosso: al momento, non ci sarebbe una vera e propria trattativa, mentre è certo che Massimiliano Allegri vuole tornare ad allenare, dopo un lungo periodo di riposo, dopo aver lasciato la panchina della Juventus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Allegri-Roma: non ci sono solo i giallorossi

Massimiliano Allegri è stato al centro di tante sirene di mercato, anche di tante sirene di mercato. Di recente, l’uomo che lo segue, l’agente Giovanni Branchini ha svelato che diverse sono state le società che hanno bussato alla ricerca di informazioni. Non si è arrivati a nessuna trattativa concreta per la mancanza di un progetto sportivo e di vita che fosse davvero convincente per l’allenatore toscano.

LEGGI ANCHE >>> Mario Rui “cacciato” da Gattuso? Ecco la verità dell’agente

Prima dell’arrivo di Pochettino, anche il Psg ha pensato ad Allegri: poteva esser quello il progetto che avrebbe potuto strappare Allegri alla corte della Roma. Resta, ancora, da sciogliere il nodo Fonseca: qualora dovesse arrivare la qualificazione in Champions, il legame si scioglierà comunque?