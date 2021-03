Alle 15 luci accese sulla Serie A per il primo anticipo di questo sabato, scendono in campo lo Spezia ed il Benevento.

Il primo anticipo di questo weekend di Serie A si gioca nei bassifondi della classifica, dove Spezia e Benevento stanno correndo ormai da mesi per raccogliere quanti più punti possibile. La permanenza in Serie A, ovviamente, rappresenta l’obiettivo primario per entrambe le squadre.

Le due squadre, va detto, hanno fino ad ora disputato una stagione tutto sommato positiva, con tanti picchi nel corso del tempo, dando filo da torcere anche a compagini ben più blasonate. La zona retrocessione, però, è lì ad un passo. Serve vincere per tenere lontani gli spettri ed alimentare le speranze di permanenza in Serie A.

I padroni di casa arrivano da tre partite senza vittoria, con l’ultima sconfitta contro la Juventus che ha mostrato comunque la squadra di Italiano riuscire a mettere parzialmente in difficoltà i ragazzo di Andrea Pirlo. Tra le mura amiche, dunque, si proverà ad interrompere il trend.

Dall’altra parte il Benevento di Pippo Inzaghi, reduce dalla due sconfitte consecutive contro Napoli prima ed Hellas Verona poi. Ecco perchè anche per i sanniti i tre punti rappresentano un obiettivo necessario per provare a dare una sterzata.

Spezia-Benevento, le probabili formazioni

I liguri puntano su solito 4-3-3 con Nzola al centro dell’attacco, Verde e Gyasi agiranno ai suoi fianchi. A centrocampo c’è Ricci alla cabina di regia.

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Terzi, Bastoni; Leo Sena, Ricci, Estevez; Verde, Nzola , Gyasi.

Inzaghi dà ancora spazio all’argentino Gaich dall’inizio, mentre sulla trequarti ad Improta e Caprari il compito di provare a costruire e rifinire per il centravanti.

Benevento (3-4-2-1): Montipò; Tuia, Barba, Glik; Tello, Viola, Ionita, Hetemaj; Improta, Caprari; Gaich.