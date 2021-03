Per il Napoli sono stati tanti gli infortuni in questa stagione. Si prepara, però, un rientro che potrebbe far tirare un sospiro di sollievo a Gattuso.

Il Napoli vive una situazione non particolarmente serena. L’ultimo pareggio contro il Sassuolo, arrivato praticamente nei minuti finali dopo il primo svarione di Bakayoko ed il fallo da rigore di Manolas. Un risvolto che ha creato anche grande tensione in campo, con la reazione rabbiosa di Insigne al triplice fischio.

C’è la sensazione, insomma che il Napoli non riesca dare continuità di rendimento. Ma soprattutto sotto il punto di vista mentale gli azzurri non sembrano in grado di reggere la pressione, una situazione che sul campo si tramuta anche in errori grossolani, soprattutto in fase di impostazione.

Tanti anche gli infortuni che stanno condizionando la stagione dei partenopei. Ad oggi è l’attacco il reparto che ha subito maggiori conseguenze, con Lozano, Osimhen e Mertens colpito da problemi che hanno costretto spesso Gattuso ad adottare delle soluzioni di emergenza.

Napoli, il rientro che fa sorridere Gattuso

Anche nelle retrovie ci sono stati non pochi problemi. La positività al Covid di Koulibaly e Ghoulam, preceduti temporalmente da Rrahmani e Hysaj diverse settimane fa. Poi l’infortunio patito da Manolas, a mettere il fiocco su un’annata molto particolare.

Anche tra i pali ci sono stati diversi problemi, con Ospina fuori da diverse settimane. Una situazione che ha costretto Gattuso a sospendere la sua classica rotazione dei portieri, rinunciando al colombiano prezioso nel gioco dal basso adottato dal tecnico calabrese.

Qualcosa però sembra stia per cambiare. Secondo quanto riportato da Rai Sport, infatti, Ospina sembra pronto per rientrare e già contro il Bologna potrebbe trovare una maglia da titolare. Per Gattuso, ovviamente, una buona notizia.

La possibilità di sfruttare Ospina, e dare così maggior solidità all’impostazione dal basso, potrebbe di fatto dare modo al Napoli di sfruttare maggiori soluzioni. Resta, però, grande cautela: al momento Meret ha una migliore condizione fisica, e dunque fino all’ultimo minuto starà a Gattuso a decidere su chi porre la grande responsabilità.