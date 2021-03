Spezia-Benevento finisce 1-1. Un punto per parte che non rende felice Vincenzo Italiano e Filippo Inzaghi, appollaiati a pari punti.

Si è appena conclusa Spezia-Benevento. Allo stadio Alberto Picco di La Spezia finisce con un gol per parte l’anticipo delle ore 15:00 di oggi del ventiseiesimo turno di Serie A 2020/2021. Adolf Gaich apre le danze nel primo tempo segnano il suo primo gol in campionato; ci pensa poi Daniele Verde a pareggiare i conti nella ripresa.

Spezia-Benevento, la sintesi

Finisce 1-1, con un gol per parte, il match salvezza tra Spezia e Benevento. Italiano ed Inzaghi, partiti entrambi a venticinque punti in classifica generale, salgono di un punto, restando appollaiati a quota 26, rispettivamente al quattordicesimo e quindicesimo posto in elenco. Le reti di Gaich e Verde non rendono felice nessuno dei due tecnici, alla caccia della vittoria per allontanare i fantasmi della retrocessione.

Scontenti, soprattutto, i padroni di casa, sfortunati nel colpire, per ben due volte, la traversa della porta difesa da Montipò. Espulso, nella ripresa, il ds Meluso dalla panchina per reiterati proteste nei confronti del direttore di gara Forneau di Roma.

Classifica Serie A

Inter 59 punti; Milan 53; Juventus** e Atalanta 49; Roma 47; Napoli** 44; Lazio** 43; Verona 38; Sassuolo 36; Sampdoria 31; Udinese 29; Bologna 28; Genoa 27; Fiorentina, Spezia* e Benevento* 26; Cagliari 21; Torino*** 20; Parma 15; Crotone 12.

** una gara in meno

* una gara in più

*** tre partite in meno