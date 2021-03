Nicola potrebbe recuperare tre degli otto calciatori positivi al Covid-19 per la partita di domani contro il Crotone

Il Torino, sicuramente, non sta attraversando un periodo molto felice tra le tantissime positività al Covid-19 tra i suoi giocatori e la classifica che, nonostante l’inversione di tendenza da quando Nicola è subentrato a Giampaolo, resta molto deficitaria.

La squadra granata non ha disputato le ultime due partite di campionato contro Sassuolo e Lazio, quest’ultima ha innescato moltissime polemiche, a causa dei tantissimi calciatori positivi tra le sue fila, ma domani tornerà sul campo e sfiderà il Crotone allo Scida in una sfida salvezza ad alta tensione.

Nicola potrebbe recuperare tre giocatori per il match contro il Crotone

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Nicola per il match contro i calabresi dovrebbe recuperare tre degli otto calciatori positivi al Covid-19. I giocatori in questione sono Daniele Baselli, Nicola Murru e Alessandro Buongiorno che stanno seguendo tutte le regole dell’iter, iniziato ieri pomeriggio, per ottenere l’idoneità sportiva entro l’ora di pranzo e per aggregarsi all’intero gruppo squadra.

Il tecnico, che sfiderà la sua ex squadra dove ottenne una miracolosa salvezza nel 2017, ha a propria disposizione una rosa contata e questi tre recuperi potrebbero dargli delle fondamentali alternative nelle sue scelte.

I piemontesi, al momento e con due partite in meno, sono terzultimi in classifica a due punti dal Cagliari che occupa l’ultimo posto disponibile per la salvezza e domani contro il Crotone, sempre più ultimo, si giocano un pezzo fondamentale per la propria stagione.