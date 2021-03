Il Manchester United è in apprensione, uno dei suoi titolari è uscito per infortunio durante la sfida col City. Si teme possa saltare il Milan.

Il Milan continua la sua corsa Scudetto, provando a tenere il passo di un Inter che non molla un centimetro. Da qui alla fine della stagione è possibile prosegua questa maratona che vede le due milanesi protagoniste, con la Juventus pronta ad inserirsi da dietro al primo passo falso.

I rossoneri possono sorridere dopo la vittoria di oggi contro il Verona, tre punti importanti che danno modo a tutto l’ambiente di poter continuare a sperare in vista della gara di domani che vedrò l’Inter impegnata contro l’Atalanta. Al momento la squadra di Pioli ha ridotto il ritardo a -3, e spera che domani la Dea possa mettere in campo una prestazione di livello in grado di stendere i ragazzi di Antonio Conte.

Non c’è solo il campionato, però, ad animare il Milan. L’Europa League si prepara a mandare in scena gli ottavi di finale, ed anche i rossoneri saranno protagonisti giovedì contro il Manchester United. Proprio in queste ore arriva dall’Inghilterra una notizia che potrebbe far sorridere Pioli.

United-Milan, tegola Rashford: si è fatto male nel derby

E’ andato in scena oggi, in Premier, il derby di Manchester che ha visto di fronte lo United ed il City. Red Devils che si sono imposti per 2-0, risultato che ha permesso alla squadra di Solskjaer di ridurre il gap con i citizens che resta, va detto, ancora molto ampio.

E proprio durante il match è accaduto un episodio che adesso tiene in allarme tutto l’ambiente dello United, soprattutto in vista dell’importante sfida contro il Milan. A quindici minuti dalla fine, infatti, Marcus Rashford ha abbandonato il campo per un infortunio. Un problema alla caviglia sinistra dopo un recupero difensivo, e così è stato sostituito da Mason Greenwood.

Il giocatore è uscito zoppicante dal campo, non un segnale incoraggiante. Nelle prossime ore ovviamente verranno valutate le condizioni di Rashford, ma il timore è che l’attaccante si sia procurato un problema tale da costringerlo a saltare la sfida di giovedì contro il Milan.