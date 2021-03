Brutte notizie per il Napoli di Gattuso, spunta un nuovo infortunio durante il match del Diego Armando Maradona contro il Bologna.

Il Napoli è impegnato stasera nella sfida contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Al momento gli azzurri sono avanti grazie alla splendida rete di Lorenzo Insigne, nata da un’azione corale importante da parte della squadra azzurra. Un’iniezione di fiducia che consente ai ragazzi di Gattuso di tenere botta e provare a strappare tre punti importanti, soprattutto dopo la delusione per il pareggio contro il Sassuolo avvenuto nei minuti finale della sfida del Mapei Stadium.

Un Napoli che ancora oggi deve fare i conti con diversi infortuni, che ad oggi mettono in difficoltà l’allenatore soprattutto nel reparto offensivo. Osimhen e Lozano sono ancora out, con Gattuso che aspetta di recuperarli per provare a dare finalmente la sterzata ad una stagione che ad oggi ha visto gli azzurri soffrire tanto.

Ma proprio dal Diego Armando Maradona arrivano ancora brutte notizie per Gattuso. E’ emerso un ulteriore infortunio che mette ulteriormente sotto pressione la squadra azzurra.

Napoli, tegola per Gattuso: si fa male di nuovo Ghoulam

E’ Faouzi Ghoulam il giocatore che proprio nella prima fase del match è stato colpito da un infortunio. Proprio adesso che l’algerino si stava finalmente mostrando nuovamente a livelli interessanti, è stato costretto a fermarsi ed addirittura ad uscire dal campo.

Nessun contrasto, va detto, ma un allungo che evidentemente ha provocato uno stiramento per il terzino sinistro. Costretto, dunque, Gennaro Gattuso ad effettuare il cambio: dentro Hysaj e fuori l’ex Saint Etienne.

Una notizia che non ci voleva per il Napoli che stava finalmente ritrovando l’algerino, dopo anni che l’hanno visto vittima di continui infortuni. Da capire, ovviamente l’entità concreta del problema che ha colpito Ghoulam. Nelle prossime ore, magari già in serata, avremo maggiori conferme.