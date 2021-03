Juventus, occhio al Manchester United: ti porta via De Ligt?

I Red Devils molto interessati a De Ligt in vista della prossima stagione. Avviati i contatti con Mino Raiola, e occhio al futuro di Pogba.

Dalla Spagna (todofichajes.com) rimbalza la notizia di mercato per cui il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer avrebbe messo gli occhi sul gioiello olandese della Juventus, Matthijs De Ligt.

I Red Devils avrebbero virato sul numero 4 bianconero viste le difficoltà ad arrivare ai due centrali del Real Madrid, Sergio Ramos (in odore di rinnovo coi Blancos) e Raphael Varane.

Lo United fa sul serio per De Ligt: i dettagli

Un’importante sponda in tal senso potrebbe essere rappresentata da Mino Raiola, agente dell’olandese classe ’99 acquistato dai bianconeri dall’Ajax nell’estate 2019.

De Ligt, che in questa stagione è andato incontro a numerosi problemi fisici, inclusa la positività al Covid, ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro e la sua cessione potrebbe rappresentare un’importante boccata d’aria per la casse della società bianconera, in sofferenza (come quelle dei club di mezza Europa, d’altronde) per la crisi da pandemia.

Il Manchester United, invece, proiettato verso la seconda qualificazione consecutiva in Champions League, cosa che non accadeva dalla stagione 2012/2013, avrebbe risorse fresche da investire.

Anche se i Red Devils preferirebbero non sborsare tutti i soldi della clausola in un’unica soluzione e starebbero pensando a un’offerta di prestito con obbligo di riscatto. Una possibile alternativa potrebbe essere l’inserimento di Paul Pogba (sempre rappresentato da Raiola) come contropartita. In ogni caso, il potente procuratore si sarebbe già messo al lavoro per trovare una soluzione adeguata.