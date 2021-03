Arrigo Sacchi, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha esaltato la prestazione della Juve contro la Lazio

La vittoria della Juventus contro la Lazio per 3-1 grazie alla rete di Rabiot e alla doppietta di Morata è stata molto soddisfacente. I bianconeri, in attesa del match di questa sera tra Inter ed Atalanta, si sono portati a -7 dal primo posto ed hanno sempre da recuperare il match contro il Napoli.

La squadra di Pirlo domani sera sfiderà il Porto nel match di ritorno, fondamentale, degli ottavi di Champions. All’andata finì 2-1 per i lusitani che si portarono sul doppio vantaggio con le reti di Taremi e Marega per poi subire il goal di Chiesa che ha riaperto il discorso qualificazione.

”Bianconeri mai così bene. È la strada per l’Europa”

Arrigo Sacchi, ex tecnico della Nazionale e del Milan, alla Gazzetta della Sport ha esaltato la prestazione della squadra di Pirlo di sabato scorso: ”Bianconeri mai così bene. È la strada per l’Europa. I bianconeri annaspavano, la squadra era disordinata e confusa: con un inizio così nefasto, si pensava alla disfatta juventina. Così non è stato, anzi si è ammirata la migliore Juventus della stagione, la più convincente e divertente. Il tutto a ritmi non da campionato italiano”.

L’ambiente piemontese ha ripreso fiducia dopo le sconfitte di Oporto e Napoli e il pareggio contro il Verona di Juric ed è pronto per la grande sfida di domani per continuare a cercare di realizzare il sogno di rivincere la Champions.