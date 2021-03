Cavani, il padre conferma: “Vuole la squadra di Maradona”

Edinson Cavani potrebbe lasciare la Premier League e dire addio al Manchester United. Destinazione? La squadra che fu di Diego Armando Maradona.

L’avventura di Edinson Cavani in Premier League potrebbe già essere giunta ai titoli di coda. L’ex attaccante della SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di dire addio al Manchester United. Il motivo? Non si sente a suo agio. Almeno questo è quello che dichiara suo padre, Luis Cavani.

Calciomercato Cavani, dove giocherà?

L’uruguaiano pensa di lasciare lo United a fine stagione. Con un contratto in scadenza a giugno 2021, l’attaccante sarebbe libero di accasarsi dove più ritiene opportuno. A svelare una nuova clamorosa idea di calciomercato è stato suo padre Luis.

Intervenuto ai microfoni di ‘TyC Sports’, il papà del Matador ha dichiarato: “In Inghilterra mio figlio non si sente più a suo agio. Vuole stare accanto alla sua famiglia. Tornerà sicuramente a giocare in Sud America. Io vorrei che giocasse in una squadra che lotta per vincere qualcosa di piuttosto importante”.

Poi prosegue: “Il Boca Juniors? Ha avuto diversi colloqui con Riquelme, lui lo immagina giocare al fianco di Carlos Tevez. L’idea di mio figlio è quella di tornare in Sud America al termine della stagione di Premier League. Non vuole più continuare con il Manchester United”.