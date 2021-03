Roma, quando torna Dzeko e le nuove scelte di Fonseca

La Roma si prepara a riabbracciare Dzeko in vista delle prossime giornate di campionato. L’attaccante bosniaco potrebbe tornare tra i convocati in vista della sfida contro il Parma, valida per la 27a giornata di Serie A

Edin Dzeko scalda i motori e si prepara a far ritorno in campo dopo il recente infortunio che l’ha costretto a stare fuori per qualche settimana. Problema all’inguine ormai risolto, ma difficilmente l’attaccante bosniaco sarà convocato in occasione della sfida di Europa League in programma giovedì. Fonseca non correrà alcun tipo di rischio, rinviando il ritorno di Dzeko alla sfida di campionato contro il Parma. Rapporto da ricucire tra tecnico e giocatore, ma cresce l’ottimismo in casa Roma in vista della seconda parte di stagione.

Nonostante le ottime prestazione di Borja Mayoral, la sensazione è che la Roma non potrà fare a meno di Dzeko in vista della parte cruciale della stagione. Il numero nove giallorosso assicura maggiore fisicità e maggiore incisività nel gioco di sponda. Come detto, trapelano segnali di totale distensione tra il giocatore e il tecnico della Roma, pronti a remare verso la stessa direzione almeno fino al termine della stagione.

Roma, il ritorno di Dzeko e le nuove alternative offensive: come cambia l’attacco giallorosso

Il ritorno di Dzeko, come accennato, potrebbe far scivolare Borja Mayoral nuovamente in panchina, ma attenzione anche alle gerarchie sulla trequarti. Fonseca potrebbe arretrare nuovamente Pellegrini in mezzo al campo, promuovendo Pedro o El Shaarawy titolari in coppia con Mkhitaryan alle spalle della prima punta. Scelte tattiche da valutare in base alle singole sfide e alle nuove idee di Fonseca. Non è escluso che l’esplosione totale di Villar potrebbe spingere il tecnico portoghese a confermare Lo. Pellegrini alle spalle delle punte, con Pedro ed El Shaarawy esclusi illustri. Dzeko viaggia verso il ritorno in campo: sarà lui il nuovo (vecchio) trascinatore del reparto offensivo giallorosso.

Roma, la probabile formazioni con il ritorno in campo di Dzeko dal 1′

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Lo.Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. All. Fonseca