Vidal, che confessione: “Vuole giocare lì”

Arturo Vidal via dall’Inter? Chissà. Intanto Rafinha svela una clamorosa confessione del centrocampista nerazzurro.

Arturo Vidal, nonostante più di qualche buona prestazione con la maglia dell’Inter, è l’unica nota stonata del centrocampo nerazzurro. I tempi della Juventus sono lontani. E se n’è accorto anche Antonio Conte, deluso dall’ex bianconero in più di un’occasione. Il centrocampista cileno è ancora in ritardo sotto il punto di vista della forma fisica: gli serve tempo per ritrovare la forma migliore. Ma intanto, Eriksen, ai margini del progetto fino a qualche mese fa, sembra avergli definitivamente scippato il posto da titolare.

Calciomercato Inter, Vidal strizza l’occhio al Brasile

Non è da escludere un addio a fine stagione. Con un contratto importante in scadenza nel 2022, un divorzio anticipato permetterebbe alla società di risparmiare l’ingaggio e rientrare di parte dell’investimento.

Qualeale sarà il futuro di Arturo Vidal? Si potrebbe aprire, per lui, un clamoroso scenario in Sudamerica. A svelarlo è stato Rafinha, suo vecchio compagno di spogliatoio ai tempi del Bayern Monaco e con un passato al Flamengo. Ai microfoni di ‘Barbaridade TV’ ha svelato: “Arturo ama il Flamengo. Lui, in Brasile, si identifica in questa società. Gli piacciono anche i tifosi. Quando vincemmo la Copa Libertadores nel 2019 lui impazzì. Mi disse ‘Rafa, devo assolutamente giocare per il Flamengo‘. I due potrebbero ritrovarsi proprio in Brasile, visto l’interessamento del club per l’ex Bayern Monaco.

Chissà che proprio un suo vecchio compagno di squadra possa convincere Vidal a lasciare l’Inter ed Antonio Conte.