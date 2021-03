La Juventus è sotto all’Allianz Stadium contro il Porto, e cosi i tifosi bianconeri sono infuriati contro Andrea Pirlo.

La Juventus sta soffrendo, tanto, contro il Porto. Una partita che avrebbe dovuto vedere i bianconeri imporsi, soprattutto per c’era il risultato dell’andata (2-1) da recuperare. Ed invece la Vecchia Signora, quando siamo arrivati all’intervallo, si ritrova sotto di un gol all’Allianz Stadium.

Difficile, in questo momento, rimettere in piedi il discorso qualificazione sembra ad oggi molto complicato. Il Porto gestisce, si chiude bene ma soprattutto limita al massimo quella che la spinta bianconera. Per la Juve, dunque, si prepara un secondo tempo infuocato, dove servirà un’altra squadra per andare ad infilare i due gol necessari almeno per approdare ai supplementari, senza contare poi che non bisognerà prenderne.

Certo è che l’approccio della squadra di Pirlo non è stato dei migliori, come spesso succede alla squadra bianconera da qualche mese. Un Cristiano Ronaldo inferocito, quello visto subito dopo la rete firmata dal dischetto da Sergio Oliveira.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, tifosi inferociti contro Pirlo: “Allo sbando!”

C’è bisogno di uno scossone, forte, che dovrà essere l’allenatore a dare in questo intervallo, nella speranza che la squadra possa scendere in campo con un piglio diverso nel secondo tempo. Nel frattempo, però, i tifosi bianconeri insorgono.

Va da sé che l’ambiente bianconero non sia mai sazio di vittorie, soprattutto in ambito europeo dove si aspetta una sterzata ormai da anni. E cosi i tifosi della Juventus sono inferociti, ed hanno indicato quello che sarebbe il colpevole principale di una partita al momento messa male.

LEGGI ANCHE >>> Cavani, il padre conferma: “Vuole la squadra di Maradona”

Andrea Pirlo, infatti, è finito sul banco degli imputati, con centinaia di tifosi che sui social si sono schierati in maniera netta contro l’allenatore. “Squadra alla sbando” scrive qualcuno, mentre c’è chi accusa l’allenatore di non capirci nulla.

Nel mirino, va detto, anche un Cristiano Ronaldo non particolarmente brillante nel corso del primo tempo. Ci sono ancora 45′ minuti, per riscrivere tutto e provare a convincere i supporters bianconeri.

Ridateci Allegri!!! Con lui la Juve non giocava benissimo ma vinceva. Con Pirlo gioca male e perde!! Complimenti alla dirigenza per la scelta #JuvePorto — Andrea Gentili (@agentili63) March 9, 2021

#JuvePorto 0-1 La Juve deve cambiare passo. Pirlo fa scaldare Draghi. — Celestigno (@Celestigno) March 9, 2021

Mi dispiace per #Pirlo ma si sta bruciando come tutti quelli che non hanno fatto la gavetta ! #JuvePorto — Onix (@Onix14112582) March 9, 2021