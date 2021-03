Ottime notizie per il Torino di Nicola che recupera anche Bremer. Il difensore è risultato negativo al Coronavirus dopo l’ultimo test

Davide Nicola, pian piano, sta recuperando i pezzi della propria squadra dopo che è scoppiato un focolaio di Covid-19. I giocatori contagiati sono stati addirittura otto. Il Torino non ha potuto disputare i due match di Serie A contro Sassuolo e Lazio ed è ritornato in campo sabato contro il Crotone dove ha perso per 4-2.

Dopo aver recuperato Daniele Baselli, Nicola Murru e Alessandro Buongiorno prima del match in terra calabrese di sabato e Linetty nella giornata di ieri, è arrivata un’altra lieta notizia per il tecnico, ovvero la negatività di Bremer.

Torino, Bremer negativo al Covid-19

Il difensore brasiliano, classe 1997, ora seguirà tutte le regole dell’iter per rientrare in gruppo. La lista dei giocatori ancora positivi al Coronavirus è costituita da: Nkoulou, Singo e Belotti. Ecco il comunicato della società piemontese sul report dell’allenamento di oggi: ”Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, in ottica del match di domenica contro l’Inter. Si è svolta una sessione tecnica con esercitazioni a tema, lavoro sul possesso palla e poi una partitella con campo e minutaggio ridotti. A chiudere l’allenamento odierno un programma sulla parte atletica. In gruppo Linetty che ha seguito una tabella personalizzata”.

Il club granata è terzultimo in classifica, con due gare in meno, con due punti di distanza dal Cagliari che occupa l’ultimo posto disponibile per salvarsi. Nelle prossime tre partite Inter, Sassuolo e Sampdoria dove si giocherà un pezzo importante della salvezza.