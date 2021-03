Lorenzo Insigne sta trascinando il Napoli con le prestazioni e i gol, il suo rinnovo è uno degli argomenti di dibattito. Il capitano azzurro ha il contratto in scadenza a giugno 2022.

I numeri di Insigne sono pazzeschi, sia sotto il profilo complessivo che nella stagione in generale. Lorenzo è a quota 103 gol, a -1 da Cavani, superato per le reti realizzate in serie A.

Non solo gol, il contributo del capitano è più ampio: i ripiegamenti difensivi, la partecipazione allo sviluppo del gioco e gli 83 assist in maglia azzurra.

Insigne non è mai stato così determinante, neanche nella sua migliore annata (2016-17) aveva realizzato 13 gol e 8 assist.

Quattro anni fa Lorenzo chiuse con 20 reti, la prospettiva è che possa superarli, la sensazione è che Gattuso l’abbia responsabilizzato.

Insigne ha acquisito il ruolo di leader, trascinatore anche nelle difficoltà, non era mai accaduto in passato in maniera così intensa.

Insigne, sul rinnovo è calma piatta

Lorenzo Insigne ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, percepisce un ingaggio di 5 milioni a stagione con un’intesa sottoscritta nel 2017, proprio durante la sua migliore annata in maglia azzurra.

Nel passato ci sono stati dei contatti tra il Napoli e l’entourage di Insigne, discutendo di una proposta di prolungamento più bassa rispetto allo stipendio attuale ma al momento è calma piatta sul rinnovo.

Il Napoli è concentrato sulla settimana infernale con le sfide in trasferta contro Milan, Juventus e Roma che possono cambiare gli equilibri riguardo alla lotta Champions.

Insigne ha segnato l’ultimo gol in Champions League del Napoli l’8 agosto scorso contro il Barcellona, vuole riprendersi quelle notti trascinando gli azzurri nei primi quattro posti della classifica.

Il tempo può andare a suo favore perchè mantenendo questo rendimento, con la vetrina dell’Europeo, potrebbe spingere la controparte a fargli chiudere la carriera al Napoli con un altro ottimo contratto.

Insigne nel 2022 avrà 31 anni, è difficile che il Napoli, visti anche i danni della pandemia, possa garantirgli un ingaggio dello stesso tipo o addirittura superiore.

De Laurentiis osserva, è probabile che ci penserà a fine stagione, quando avrà un quadro chiaro sulla qualificazione in Champions League e le scelte per il futuro, a partire dall’allenatore.

Insigne anche non ha fretta, sarebbe disposto ad affrontare la prossima stagione in scadenza di contratto, del resto il suo desiderio è chiudere la carriera al Napoli.

Tutto fermo, per ora, ma prima o poi il tema del rinnovo del suo capitano diventerà dirompente.