Mourinho, intervenuto in conferenza stampa, ha appena commentato la qualificazione del Porto ai quarti di Champions League

Portoghese, un passato al Porto e, soprattutto, un passato glorioso all’Inter. José Mourinho, allenatore del Tottenham, aveva più di un motivo, ieri, per tifare la squadra di Conceicao che ha superato il turno contro la Juventus conquistando i quarti di finale di Champions League. Lo Special One ha ‘festeggiato’ sui social con degli applausi e ha ribadito la sua gioia per la qualificazione del Porto parlando in conferenza stampa, oggi, alla vigilia della sfida di Europa League contro la Dinamo Zagabria, andata degli ottavi di finale: “Sono sempre legato alle squadre del mio passato e, appunto, il Porto è stata una esperienza molto importante del mio passato. Per questo sono sempre felice quando il mio passato è felice: grande nottata per il Porto, sono molto felice per loro” ha chiosato Mourinho, spiegando – ma lo si sapeva già – il motivo per cui sperava che fossero quelli del Porto a superare il turno.

Porto, le parole di Mourinho

Lo hanno immaginato attento, seduto sul divano, godendosi lo spettacolo. Avranno avuto questa idea di Mourinho i tifosi del Porto. Per loro, come per quelli dell’Inter, sarà sempre un idolo, merito della Champions League vinta nel 2004. Il Porto non era tra le favorite ma dopo una splendida cavalcata conquistò uno storico traguardo.

Con la Juventus, invece, non c’è mai stato feeling, e non poteva essere altrimenti: lo Special One ha allenato l’Inter per due anni e ha conquistato il triplete. Non sono mancate, in quei mesi, polemiche accese, gesti e parole che hanno infiammato la rivalità sportiva tra le due squadre. I tifosi della Juve non dimenticano, fa lo stesso Mourinho. Per questo ogni occasione è buona per pungersi a distanza.