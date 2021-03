Il cileno dell’Inter Vidal si sottoporrà a un intervento chirurgico per via di un infortunio al menisco: Conte dovrà fare a meno di lui

L’Inter dovrà rinunciare ad Arturo Vidal nel prossimo periodo. La stessa società nerazzurra ha dato la notizia attraverso un comunicato. Il cileno si sottoporrà a un intervento chirurgico pertanto non sarà a disposizione di Antonio Conte nelle prossime settimane. Il suo stop dovrebbe essere di circa un mese.

Inter, infortunio Vidal: il cileno si opera al menisco

Il cileno sarà kappaò a causa dei problemi al menisco. Il suo intervento è già stato fissato. Questo il comunicato della società del presidente Zhang: “Nella giornata di domani Arturo Vidal si sottoporrà, presso l’”Istituto Humanitas” di Rozzano, ad intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro”.

In questa stagione, il calciatore è sceso in campo in 30 partite. Ha assicurato all’Inter due reti e altrettanti assist. Contro l’Atalanta era tornato a essere titolare dopo varie settimane. L’ultima volta che Conte aveva contato su di lui dal fischio d’inizio risaliva alla sfida con la Fiorentina del 5 febbraio scorso. Il fastidio al menisco del ginocchio mancino lo ha condizionato soprattutto da lì in avanti. Per questo motivo è arrivata la decisione di fermarsi. Conte vuole ritrovarlo per il rush finale del campionato quando i punti peseranno tantissimo in ottica classifica. I nerazzurri possono gestire sei punti di vantaggio sul Milan.

Il centrocampista, arrivato quest’estate dal Barcellona, potrebbe perdersi varie partite di campionato. Sicuramente salterà le prossime due gare di campionato contro Torino e Sassuolo. La sosta gli darà una mano in questo senso ma la sua presenza contro Bologna e Cagliari restano a forte rischio. Dovrebbe invece esserci nel confronto del “Maradona” programmato per il prossimo 18 aprile.

In estate, il cileno ha firmato un contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2022.