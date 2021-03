“Italiano non è pronto per una big”, il tecnico risponde al suo presidente

Il futuro di Vincenzo Italiano resta avvolto nel mistero, e cosi l’allenatore ha risposto alle ultime dichiarazioni del suo presidente.

La sconfitta di stasera, patita dallo Spezia per mano dell’Atalanta, di certo non tiene sereno l’animo di Vincenzo Italiano. Fino a qualche settimana fa, lo Spezia ha mostrato per mesi delle peculiarità particolari, degne di una squadra in grado di far male anche agli avversari più tosti. Eppure, qualcosa può sempre andare storto, soprattutto quando emerge l’inesperienza di una squadra poco esperta come quella bianconera.

E cosi raccogliere solo due punti nelle ultime quattro partite rappresenta, anche per lo Spezia, un segnale non proprio positivo. La squadra ligure, di fatto, rischia di essere risucchiata da una zona retrocessione che si trova ad appena sei punti. Ma al terz’ultimo posto c’è il Torino, che ad ora ha ben tre partite in meno rispetto alla compagine ligure.

Serve dare una sterzata, per tenere la categoria e sperare di poter restare tra le grandi anche il prossimo anno. Anche se, va detto, non è dato sapere se (qualunque sia il destino dello Spezia) ci sarà ancora Vincenzo Italiano sulla panchina bianconera.

Spezia, Italiano risponde al presidente Chisoli sul futuro

“Italiano? È corteggiato ma non è pronto per andare via, deve rimanere a La Spezia”, aveva detto prima della partita Stefano Chisoli, presidente dello Spezia. Un messaggio chiaro per il suo allenatore, magari la possibilità di continuare un sodalizio che fino a questo momento ha portato tutto sommato delle soddisfazioni considerevoli al pubblico ligure.

Al netto degli ultimi risultati, in casa bianconera avrebbero più che piacere a trattenere un allenatore ad oggi ambito come Italiano. Ma cosa ne pensa il tecnico? Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, dagli studi di Sky Sport è stata riportata all’allenatore proprio la dichiarazioni del suo presidente.

La risposta dell’allenatore non si è fatta attendere: “Italiano deve pensare solo ad arrivare in questa posizione di classifica alla fine della stagione, non mi interessa nient’altro. Col presidente faccio molte battute, ma sono concentrato sull’obiettivo, e la classifica non ci permette di stare sereni”, la risposta chiara da parte di Italiano.