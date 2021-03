Nuovo infortunio per Chris Smalling, come riporta Sky Sport, che salterà la sfida contro il Parma di domenica

La Roma ieri sera ha disputato una gran partita, ipotecando quasi il passaggio del turno, contro lo Shakhtar nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi hanno dominato per tutto l’arco del match e sono andati in goal con Pellegrini al 23′, El Shaarawy al 73′ e al 77′ con l’ennesimo goal di testa di Mancini .

Dopo solo le risposte positive da parte della sua squadra contro gli ucraini, l’allenamento odierno ha portato una brutta notizia per Fonseca, che può incidere nella corsa Champions e nel cammino europeo, ovvero il nuovo stop per uno del punti cardini della sua difesa: il nuovo infortunio per Chris Smalling.

Nuovo stop per Smalling

Come riporta Sky Sport, il centrale si è fermato per un fastidio alla coscia sinistra che non gli permetterà d’essere a disposizione per il match in trasferta contro il Parma di domenica pomeriggio. Smalling si è sottoposto subito a degli esami che, fortunatamente, non hanno evidenziato nessuna lesione.

Il giocatore inglese si è dovuto fermare più di una volta in questa stagione: prima una distorsione alla caviglia, poi l’intossicazione alimentare e infiammazione al ginocchio e per finire una lesione al bicipite femorale. Smalling ha collezionato, tra tutte le competizioni, solo sedici presenze.