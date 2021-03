Lungo messaggio social da parte di Cristiano Ronaldo a pochi giorni dall’uscita della Juve dalla Champions League

Una serie di voci sul futuro e ora un post social, da parte del diretto interessato, per fare chiarezza, provando a riportare un po’ di serenità in casa Juventus. Cristiano Ronaldo, nuovamente accostato al Real Madrid, ha deciso di scrivere un lungo messaggio a pochi giorni dall’eliminazione della sua squadra dalla Champions League. Un messaggio che va anche interpretato: Più importante del numero di cadute che fai nella vita, è quanto velocemente e quanto forte ti rimetti in piedi. I veri campioni non si rompono mai! Il nostro focus è già al Cagliari, nella lotta di Serie A, nella finale di Coppa Italia e in tutto ciò che ancora si può raggiungere in questa stagione”.

L’asso portoghese ha aggiunto: “È proprio vero che il passato appartiene ai musei (direi!), ma fortunatamente il calcio ha memoria…e anche io! La storia non si cancella, si scrive ogni singolo giorno con resilienza, spirito di squadra, persistenza e tanto duro lavoro. E chi non capisce questo, non raggiungerà mai gloria e successo”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ronaldo, il post social

Poesia, filosofia e concetti di vita alla base del suo post social che sta facendo il giro del web. Ronaldo è già concentrato alle prossime partite, come tutti i suoi compagni è deluso per l’uscita dalla Champions, col Porto ai quarti, ma vuole guardare avanti, senza dimenticare gli altri obiettivi da poter raggiungere. Ci sarà tempo, poi, per pensare al futuro.

LEGGI ANCHE >>> Incubo Inter: un altro infortunio dopo Vidal

Ronaldo, infatti, è stato accostato di nuovo al Real Madrid. Se ne parla in Spagna, si vocifera di possibili volontà reciproche, lo stesso Zidane si è espresso a favore di un suo eventuale e clamoroso ritorno. Ma ci sarà tempo per pensare al futuro. Sono ancora tanti gli obiettivi da poter raggiungere e Ronaldo, uno che è da sempre abituato a vincere, non vuole farseli sfuggire.